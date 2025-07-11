Лавров процитировал Трампа в ответ на вопрос по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров не стал раскрывать детали нового подхода к переговорам по Украине и процитировал президента США Дональда Трампа в ответ на вопросы журналистов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ранее Лавров провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио в Малайзии, где проходил саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. После встречи Рубио заявил, что Москва предложила новый подход к украинскому урегулированию.

Рубио не уточнил, в чем именно состоит этот подход. Он отметил, что «не назвал бы это чем-то, что гарантирует мир», но подчеркнул, что эта концепция будет представлена Трампу. Позже журналистка «Коммерсанта» попросила Лаврова поделиться деталями подхода.

«Я хочу ответить словами Дональда Трампа: «Так я вам и скажу! Ждите больших сюрпризов». Я не знаю насчет больших сюрпризов, но сами понимаете, вы же знакомы с дипломатической деятельностью, <…> есть вещи, которые не комментируют», - ответил Лавров.

Он отметил, что на переговорах действительно обсуждалась Украина. Лавров подчеркнул, что российская сторона подтвердила позицию, которую излагал президент РФ Владимир Путин, в том числе 3 июля в разговоре с Трампом.

Стало известно об угрозах Трампа Путину

Ранее Трампу задали вопрос о его планах в отношении России. Он ответил, что «не скажет», подчеркнув, что США «хотят устроить сюрприз».