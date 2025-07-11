Песков оценил изменения в российской журналистике

Россия находится под атакой, в том числе в информационном пространстве, а потому подходы военной цензуры в условиях СВО во многом оправданны. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналу "Эксперт".

"Сейчас время военной цензуры - беспрецедентное для нашей страны", - заметил Песков. "Война ведь идет и в информационном пространстве тоже", - указал представитель Кремля и добавил, что поэтому "сейчас этот режим оправдан".

Комментируя прекращение работы отдельных изданий, представитель Кремля призвал "не забывать, в какой ситуации" находится страна. "Было бы неправильно закрывать глаза на медиа, которые целенаправленно занимаются дискредитацией России", - заключил он.