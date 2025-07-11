Алаудинов высказался о действиях Трампа

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что президент США Дональд Трамп — не друг России, он пытается сделать все, что выгодно для Америки. Своими высказываниями о действиях политика Алаудинов поделился в Telegram-канале.

Командир «Ахмата» считает, что президенту США не под силу «по щелчку» закрыть тот или иной вопрос. Алаудинов призвал не надеяться на то, что все скоро встанет на свои места.

«Трамп будет пытаться нас всячески оторвать от наших настоящих нынешних союзников. Надо сказать, что БРИКС уже сейчас занимает очень серьезную повестку во всем мире во всех аспектах — это является главной трагедией Трампа и его команды», — уверен чеченский командир.

До этого стало известно, что зампред Совбеза Дмитрий Медведев в посте дал прозвище Американец президенту США. Бывший президент России также подчеркнул, что Трамп «снова катается на политических качелях».