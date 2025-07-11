Лавров пообщался с Рубио в кулуарах заседания ВАС

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио провели беседу в кулуарах заседания Восточноазиатского саммита.

Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, Лавров и Рубио что-то оживлённо обсуждали перед началом встречи.

Шаги Вашингтона по ситуации вокруг России и Украины будут продиктованы выводами президента США Дональда Трампа относительно идей, которыми обменялись министр иностранных дел России Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.