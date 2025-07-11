Гладков назвал губернаторов солдатами Путина

Губернаторы и главы российских регионов являются солдатами президента РФ Владимира Путина. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Задачи, которые ставит президент, мы стараемся выполнить в первую очередь. Он руководитель, а мы люди, которые на своих местах те решения, которые он принимает, в том числе кадровые, исполняем. Мы - солдаты президента, поэтому по-другому выйти не может", - сказал глава региона.

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В этом же интервью Гладков заявил, что Путин получает доклады по ситуации в регионе максимально оперативно. По его словам, при возникновении сложных ситуаций глава государства часто лично звонит, после чего ему докладывают о произошедшем. В марте президент России заявил, что губернаторы в регионах работают с душой по поддержке участников специальной военной операции. Путин подчеркнул, что руководители регионов стараются по максимуму поддерживать участников СВО и членов их семей.