Рябков раскрыл подробности в отношениях России и США

Позитивный тренд в отношениях России и США не сходит на нет. Об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По мнению дипломата, администрация президента США Дональда Трампа и в этом вопросе, и во многих других вопросах действует зигзагообразно, не идут твердо установленным курсом, я бы не взялся.

Тем не менее, Россия это не драматизирует, по крайней мере по тем каналам, которые используются на рабочем уровне, четко доводит до американской стороны набор приоритетов и подходы. При этом Рябков заметил, что "для танго нужны двое".

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Он высказал мнение, что обширный международный опыт Трампа и тот опыт, который Россия и США совместно накопили, позволяет лучше разбираться в происходящих событиях и не драматизировать что-то, что напрашивается к драматизации, а работать в спокойном ключе в положительной повестке дня.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что 14 июля сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. Он подчеркнул, что разочарован в России, но предложил посмотреть, что произойдет в ближайшие пару недель. В последнее время американский лидер ужесточил риторику в адрес России. В частности, 8 июля он заявил, что слышит якобы "много чуши" от президента РФ Владимира Путина.