Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу начать подсчет взаимных претензий, начиная с периода западной интервенции 1918–1922 годов. Об этом она написала в своем телеграм-канале, пост цитирует МК.

Таким образом дипломат отреагировала на заявление немецкого канцлера о том, что Россия якобы должна Украине 500 миллиардов евро.

В своем ответе Захарова подчеркнула важность восстановления баланса в отношениях РФ и ФРГ после Второй мировой войны, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы.

Причем особо она отметила, что распад СССР был результатом действий западных стран, которые неоднократно признавали свою роль в этом процессе.

В конце представитель МИД предложила Мерцу лично возместить расходы на восстановление шедевров Дрезденской галереи, которым занимались советские специалисты.

Ранее Мерц призвал США оставаться с европейцами в урегулировании украинского конфликта. Он обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с требованием поддержать Европу в стремлении к стабильному мировому порядку.

До этого канцлер Германии заявил об исчерпанности дипломатии для достижения мира на Украине. При этом он подчеркнул, что ФРГ продолжит поддерживать украинскую сторону.