Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи.

Так дипломат прокомментировала информацию о том, что канцлер Германии считает, что Россия якобы должна выплатить Украине €500 млрд на покрытие убытков.

"Я вот думаю, может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен? Начать можно с западной интервенции 1918-1922 годов. О преступлениях экспедиционных корпусов стран Антанты рассказывали неоднократно. Затем свести баланс за Вторую мировую, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы", - отметила она в своем Telegram-канале.

"Ну и развал СССР нам тоже недешево обошелся. А, учитывая, что западные официальные лица давно признались, что к нему приложили руку, то есть все основания доставать калькулятор. Кстати, Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи", - обратила внимание официальный представитель МИД РФ.