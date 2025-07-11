Захарова предложила Мерцу оплатить восстановление шедевров Дрезденской галереи

ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи.

Захарова предложила Мерцу оплатить восстановление шедевров Дрезденской галереи
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Так дипломат прокомментировала информацию о том, что канцлер Германии считает, что Россия якобы должна выплатить Украине €500 млрд на покрытие убытков.

"Я вот думаю, может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен? Начать можно с западной интервенции 1918-1922 годов. О преступлениях экспедиционных корпусов стран Антанты рассказывали неоднократно. Затем свести баланс за Вторую мировую, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы", - отметила она в своем Telegram-канале.

"Ну и развал СССР нам тоже недешево обошелся. А, учитывая, что западные официальные лица давно признались, что к нему приложили руку, то есть все основания доставать калькулятор. Кстати, Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи", - обратила внимание официальный представитель МИД РФ.