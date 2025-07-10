Захарова прокомментировала странный поступок Рубио на встрече с Лавровым

Илья Родин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что не видела, подмигивал ли госсекретарь США Марко Рубио министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом пишет «Газета.Ru».

Захарова прокомментировала странный поступок Рубио на встрече с Лавровым
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В четверг, 10 июля, на полях мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре Лавров провел переговоры с Рубио. Стороны обсудили конфликт на Украине и перспективы сотрудничества двух стран.

Журналисты заметили, что главы ведомств были на встрече очень строгими, серьезными. Вместе с тем, заявила в соцсетях журналистка CNN Кайли Этвуд, Рубио все же подмигнул Лаврову.

«Я не видела, кто кому подмигивал, но я видела, кто задавал вопрос про санкции — со спины этот человек был похож на [известного американского актера и режиссера] Дэнни Де Вито», — уточнила Захарова.

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Напомним, что в последние месяцы Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону и даже встретились лично на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились начать работу по нормализации отношений между державами.