Захарова прокомментировала странный поступок Рубио на встрече с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что не видела, подмигивал ли госсекретарь США Марко Рубио министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом пишет «Газета.Ru».

В четверг, 10 июля, на полях мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре Лавров провел переговоры с Рубио. Стороны обсудили конфликт на Украине и перспективы сотрудничества двух стран.

Журналисты заметили, что главы ведомств были на встрече очень строгими, серьезными. Вместе с тем, заявила в соцсетях журналистка CNN Кайли Этвуд, Рубио все же подмигнул Лаврову.

«Я не видела, кто кому подмигивал, но я видела, кто задавал вопрос про санкции — со спины этот человек был похож на [известного американского актера и режиссера] Дэнни Де Вито», — уточнила Захарова.

Рубио подал сигнал Лаврову на встрече в Куала-Лумпуре

Напомним, что в последние месяцы Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону и даже встретились лично на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились начать работу по нормализации отношений между державами.