Пушков рассказал, кому нанесут серьезный ущерб пошлины США

Возможное введение Вашингтоном новых пошлин в 500% против торговых партнеров России может нанести существенный ущерб торгово-экономическим интересам самих США. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В своем Telegram-канале сенатор отметил, что для мировых цен на нефть сейчас существуют две угрозы.

Первая - теоретическая - связана с угрозой блокировки Ираном Ормузского пролива в случае возобновления Израилем при участии США войны против него.

Вторая - более практическая - связана с лоббируемым противниками России законопроектом о 500% пошлинах для стран, которые продолжат покупать российскую нефть.

Вторую угрозу сенатор назвал "заботливо выношенной, как личинка хищного насекомого, русофобами из конгресса США".

"Действует с дальним прицелом": сенатор Пушков отметил расчет в действиях Трампа

Ее реализация может вызвать рост цен на нефть на мировых рынках до 100 долларов за баррель, что сильно скажется на положении дел в самих США. В этом, по мнению Пушкова, Дональд Трамп нисколько не заинтересован.

Этот законопроект также способен нанести значительный ущерб торгово-экономическим интересам Соединенных Штатов, если американская сторона реально начнет воплощать его в жизнь.

"Удастся ли русофобской коалиции в конгрессе толкнуть Трампа на этот радикальный шаг, отдающий геоэкономическим безумием, - один из главных вопросов июля", - резюмировал Пушков.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) внес законопроект, предусматривающий введение Соединенными Штатами импортных пошлин в размере 500 процентов на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть и нефтепродукты, а также природный газ и уран.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.