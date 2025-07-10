Рубио высказался о возможности встречи Трампа и Путина

Встреча главы США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в настоящий момент не планируется, рассказал на брифинге госсекретарь США Марко Рубио. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, тему возможной встречи лидеров двух стран нередко поднимали и Москва и Вашингтон. В частности, перед вторым раундом переговоров в Стамбуле в 2025 году.

«Нет, никакого саммита не запланировано. Мы намерены продолжать контактировать с российской стороной при любой возможности. В конце концов, США и Россия должны продолжать поддерживать отношения», — разъяснил Рубио.

Рубио рассказал о разочаровании Трампа позицией России по Украине

По словам госсекретаря, Вашингтон «видит возможности» для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, в связи с этим желает участвовать в процессе.