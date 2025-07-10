Рябков прокомментировал заявления США о БРИКС

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия следит за заявлениями США о БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». По словам Рябкова, Москва следит за заявлениями Белого дома по поводу БРИКС. При этом он также добавил, что сейчас в этих заявлениях «нет элемента новизны».

«Естественно, мы внимательно следим за заявлениями американской администрации. Начну с того, что здесь нет элемента новизны, раньше подобного рода сигналы тоже звучали», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что БРИКС действует в ущерб интересам Вашингтона.