Рябков посоветовал учить матчасть тем, кто боится БРИКС

БРИКС не имеет скрытой повестки, те, кто боится объединения, должны изучить матчасть. Об этом заявил замглавы МИД РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам саммита в Рио-де-Жанейро.

"Мне жаль тех, кто внедряет подобного рода (о якобы опасности БРИКС - прим. ТАСС) концепции в публичный дискурс, в обсуждения на закрытых площадках, - сказал Рябков. - Это отражение ментальности, которую очень трудно переделать. Всегда нужен внешний враг, всегда нужен какой-то объект, с которым нужно вести борьбу".