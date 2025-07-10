Захарова показала фото со встречи Лаврова и Вана И

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фото со встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его коллеги из Китая Вана И.

На опубликованном фото можно увидеть, как министры жмут друг другу руки и улыбаются. Кроме того, Захарова также обыграла фамилию дипломата из Китая, добавив к фотографии хештег «#ВанЛав».

«Россия и Китай — это #ВанЛав», — написала она.

Ранее Лавров встретился с министром иностранных дел Китая Ваном И. Во время переговоров дипломаты выступили против планов НАТО по милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона.