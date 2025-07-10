Рубио подал сигнал Лаврову на встрече в Куала-Лумпуре

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Куала-Лумпуре подмигнул главе МИД России Сергею Лаврову, рассказала в соцсети Х журналистка CNN Кайли Этвуд.

Ранее сообщалось, что в четверг, 10 июля, на полях мероприятий по линии АСЕАН Лавров провел переговоры с Рубио в Куала-Лумпуре. Стороны обсудили конфликт на Украине и перспективы сотрудничества двух стран.

«Госсекретарь Рубио встретился с российским министром иностранных дел в Малайзии. В начале встречи никто из дипломатов не сделал никаких заявлений, при этом после выкрикнутого вопроса Рубио подмигнул Лаврову», — отметила корреспондентка.

По словам журналистов российских СМИ, присутствовавших на встрече, лица глав внешнеполитических ведомств не выражали никаких эмоций, словно застыли.

«А были времена, когда глава МИД России и госсекретарь США искренне улыбались друг другу и по-человечески были рады увидеться», — пояснили внешкорры.

По их словам, из комнаты, где только что завершилась встреча с Рубио, Сергей Лавров вышел с предельно серьезным лицом. Рубио провожать его не стал.