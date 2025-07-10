В МИД России ответили на угрозы Трампа

Межгосударственное объединение БРИКС не является антиамериканским. Так замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал угрозы президента США в сторону объединения, добавив, что в словах главы Белого дома нет ничего нового, передает РИА Новости.

«БРИКС — это совершенно не антиамериканское объединение, в повестке БРИКС абсолютно нет антиамериканской составляющей», — подчеркнул дипломат.

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Рябков добавил, что Москва внимательно следит за заявлениями представителей администрации США, однако он указал на то, что в словах американского лидера «нет ничего нового».