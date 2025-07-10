Лавров удивил рубашкой на ужине в Куала-Лумпуре

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала рубашку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которую тот надел на гала-ужин в Куала-Лумпуре в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

© Telegram-канал «Мария Захарова»

По ее словам, окружение Лаврова пыталось угадать, какую рубашку тот наденет на мероприятие. При этом, как уточнила Захарова, угадать никому не удалось — министр надел классическую рубашку белого цвета.

«Все гадали, какого цвета рубашка будет у Сергея Лаврова на традиционном асеановском гала-ужине. Назывались самые экзотические варианты. Не угадал никто», — написала она.

По традиции, министры надевают на гала-ужин рубашки в национальном стиле той страны, которая является председателем в АСЕАН. В этому году председателем АСЕАН стала Малайзия.

Ранее Захарова опубликовала фото со встречи Лаврова и министра иностранных дел Китая Вана И.