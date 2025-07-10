В МИД раскрыли подробности переговоров Лаврова и Рубио
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио провели обстоятельную сверку часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире.
Об этом сообщили на сайте Министерства иностранных дел России.
«Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, был подтвержден обоюдный настрой на поиск мирного разрешения конфликтных ситуаций, а также восстановление сотрудничества России и США. Кроме того, был поднят вопрос возобновления прямого авиасообщения.
В заявлении говорится, что взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств двух стран будет продолжен.
Первым о переговорах Лаврова и Рубио в Малайзии сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Государственного департамента США. Известно, что встреча состоялась на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).