В МИД раскрыли подробности переговоров Лаврова и Рубио

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио провели обстоятельную сверку часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире.

Об этом сообщили на сайте Министерства иностранных дел России.

«Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, был подтвержден обоюдный настрой на поиск мирного разрешения конфликтных ситуаций, а также восстановление сотрудничества России и США. Кроме того, был поднят вопрос возобновления прямого авиасообщения.

В заявлении говорится, что взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств двух стран будет продолжен.

Рубио и Лавров встретились

Первым о переговорах Лаврова и Рубио в Малайзии сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Государственного департамента США. Известно, что встреча состоялась на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).