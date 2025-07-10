В заявлении назвавшего ХМАО «родиной мигрантов» депутата не нашли нарушений

Прокуратура Ханты-Мансийский автономного округа не нашла нарушений в заявлении депутата местной думы Халида Таги-заде, который назвал ХМАО «родиной мигрантов».

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Государственной думы Владимира Сысоева.

«Согласно заключению от 6 июля 2025 года в выступлении Таги-заде Х.Б.о отсутствуют какие-либо (прямые либо косвенные) призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, враждебным и насильственным действиям в отношении лиц одной социальной группы против другой...», — говорится в документе, который есть в распоряжении RT.

Отмечается, что аналогичные выводы изложены в справке об экспертном исследовании, проведённом экспертом-лингвистом ЭКЦ УМВД по Ханты-Мансийский автономного округ — Югре.

В связи с этим в высказывании не усматриваются признаки экстремизма.

Вместе с этим отмечается, что в отношении парламентария были применены меры, касающиеся правил нарушения депутатской этики.

Как отметил в беседе с RT Сысоев, данная проверка в любом случае дала свои результаты.

«По результатам проверки мы видим, что впервые в истории думы Ханты-Мансийский автономного округ — Югры депутата лишили должности заместителя председателя комиссии и лишил статуса «работы на постоянной основе». Такое произошло в первые. Надеюсь, что этот пример будет показательным для остальных, чтобы подобные высказывания, которые сделал депутат от фракции КПРФ больше не произносилось», — указал он.

Ранее издание URA.RU писало, что в ходе проверок выяснилось, что на мартовском заседании парламента депутат Халид Таги-Заде проголосовал за награждение своего родного брата Парвиза Таги-Заде, директора ООО «Жилищно-коммунальное автотранспортное предприятие» Мегиона, почётной грамотой окружной думы. К грамоте прилагается выплата в размере 30 тыс. рублей.