В Госдуме заявили о «биполярке» у Трампа

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что у 79-летнего президента США Дональда Трампа могла «поехать крыша» из-за возраста и нагрузок. Об этом сообщает NEWS.ru.

Колесник прокомментировал новости о планах Трампа использовать главу Минфина США Скотта Бессента как «секретное оружие» против российской экономики. Газета The Telegraph писала, что Бессент - «разрушитель устоев и нестандартно мыслящий человек».

Талантливый делец с Уолл-стрит, Бессет сыграл ключевую роль в торговой войне Трампа с Китаем. Как отмечало издание, первый намек на планы Трампа появился, когда он пригрозил странам БРИКС, включая Россию, дополнительными 10-процентными пошлинами.

«У Трампа биполярка обыкновенная. Утром одно настроение, потом поссорится с женой - другое. Сумасшедший. <…> Видимо, крыша поехала, возраст уже, нагрузки. Не может он управлять такой державой, как США», - так эти сообщения прокомментировал Колесник.

Изменение политики Трампа по Украине шокировало Европу

Депутат назвал Бессента «тухлым финансистом» и заявил, что США «ничего не умеют создавать, только гадить». Колесник предположил, что скоро Трамп «переплюнет» экс-президента США Джо Байдена.