В Госдуме предложили ввести налог на «достойную старость»

Депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в эфире телеканала «Царьград» предложил ввести специальный «налог на достойную старость» для тех граждан, которые не имеют детей.

Он рассказал, что во время разговора с бывшим губернатором Забайкальского края Равилем Гениатулиным поднял вопрос о том, кто должен помогать человеку в старости, который жил для себя и не завел детей.

— Но почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей, — передает слова депутата пресс-служба телеканала «Царьград».

Он также отметил, что чиновникам необходимо принять комплекс мер для повышения рождаемости. В регионах нужно решить проблему сокращения роддомов, плохих дорог к медучреждениям и медицинских условий для рожениц.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») направил обращение министру культуры России Ольге Любимовой, в котором предлагает предоставлять для семейных пар скидки на «места для поцелуев» в кинотеатрах для улучшения демографии.