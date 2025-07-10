Песков рассказал, как новые поставки оружия Киеву от США скажутся на конфликте

Возобновление поставок оружия со стороны США Украине скажется на урегулировании конфликта, только в зависимости от сигналов Киева.

Об этом заявил Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста.

«Я не думаю. Нужно дождаться каких-то сигналов от Киева. Но мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительным было бы достижение целей мирными дипломатичными средствами», — заявил Песков.

Его слова передает корреспондент URA.RU. Также он отметил, что реальность «на земле» меняется каждый день.

Стали известны подробности ночного удара по Киеву

Ранее Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия предпочитает дипломатическое урегулирование конфликта и готова к переговорам при соблюдении своих условий, отмечая востребованность посредничества США. Президент Владимир Путин также заявлял о стремлении к скорейшему завершению конфликта мирным путем, однако выражал сомнения в готовности Киева к конструктивному диалогу.