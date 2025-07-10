Песков прокомментировал переговоры Алиева и Пашиняна

Россия приветствует прямой диалог между Арменией и Азербайджаном. Так переговоры между азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы, разумеется, приветствуем факт такого прямого диалога», — сказал официальный представитель Кремля.

Встреча Алиева и Пашиняна началась утром 10 июля в Абу-Даби около 8 утра по московскому времени. Переговоры начались на уровне делегаций, позже политики продолжили встречу один на один. Ранее стало известно, что в ходе переговоров политики могут подписать мирное соглашение между Баку и Ереваном.