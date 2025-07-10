В Кремле ответили на вопрос о теме переговоров Лаврова и Рубио

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД вопрос о теме переговоров госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Его слова приводит РИА Новости.

«Вам нужно обращаться в министерство иностранных дел, все-таки речь идет о министре иностранных дел», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о подготовке к встрече Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре. Ожидается, что переговоры начнутся в 13:00 по московскому времени.

Депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что Рубио и Лавров во время встречи в Куала-Лумпуре могут обсудить подготовку к новому этапу российско-украинских переговоров.