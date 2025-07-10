В Кремле высказались о сигналах Киева по новому раунду переговоров

Москва ждет сигналов из Киева о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Нужно дождаться все-таки каких-то сигналов из Киева, от представителей киевского режима, о желании и нежелании выходить на третий раунд прямых переговоров», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков отметил, что переговоры России и Украины в интересах Киева из-за складывающейся на фронте ситуации. По его словам, Вооруженные силы России успешно продвигаются каждый день, в связи с этим Киеву «придется соглашаться с новыми реалиями».