В Кремле раскрыли, почему Путин не поехал на прощание со Старовойтом

Президент России Владимир Путин не приехал на прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом из-за графика. Как рассказал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев, об этом стало известно от пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Напомним, что прощание со Старовойтом прошло в Центральной клинической больнице в Москве 10 июля. Церемонию посетили вице-премьеры РФ Александр Новак и Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников и другие.

«Президент далеко не всегда посещает такие печальные церемонии прощания. У президента сегодня другой график. Венок, конечно, традиционно отправили», — прокомментировал ситуацию Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что на прощании были многие члены правительства и чиновники иного уровня. Песков подчеркнул, что «обязаловки» в этом вопросе не было — каждый принимал решение об этом самостоятельно.

Путин направил венок на церемонию прощания со Старовойтом

Напомним, что 7 июля Старовойта освободили от должности министра транспорта. Он возглавлял ведомство с мая 2024 года, а до этого занимал пост губернатора Курской области. В тот же день стало известно, что тело экс-министра обнаружили в Одинцовском городском округе Подмосковья. Официальная причина смерти — самоубийство.