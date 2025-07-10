Путин направил венок на церемонию прощания со Старовойтом

Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с бывшим главой Минтранспорта Романом Старовойтом.

Об этом пишет РИА Новости.

Как указывает агентство, венок с розами установили в зале прощания. Гроб на церемонии был открыт.

Ранее сообщалось, что министр транспорта России Андрей Никитин приехал на церемонию прощания со Старовойтом.

7 июля Путин освободил Старовойта от должности министра транспорта.

В этот же день Старовойт был найден мёртвым с огнестрельным ранением в Одинцово. Основной версией смерти экс-министра является самоубийство.

По данным источника RT, Старовойт мог стать фигурантом уголовного дела о хищении средств при строительстве оборонительных сооружений в Курской области.