Новый глава Минтранса РФ Никитин назвал Старовойта достойным человеком

Новый министр транспорта России Андрей Никитин в четверг, 10 июля, назвал экс-губернатора Курской области и бывшего министра транспорта Романа Старовойта достойным человеком.

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— Мы соболезновали 15 минут назад, я его запомнил достойным человеком, — цитирует Никитина Telegram-канал Shot.

Никитин прибыл на церемонию прощания со Старовойтом утром 10 июля. В числе участников траурного мероприятия — вице-премьеры Александр Новак, Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин, а также министр сельского хозяйства Оксана Лут и министр цифрового развития Максут Шадаев.

Прощание со Старовойтом проходит на территории возле Центральной клинической больницы, которая находится под усиленной охраной. На месте дежурит большое количество сотрудников полиции. Посетителей в церемониальный зал пропускают исключительно по спискам.

О смерти Старовойта стало известно днем 7 июля. Около тела экс-министра транспорта было найдено огнестрельное оружие. Предположительно, причина самоубийства бывшего главы ведомства могла быть связана с возможным уголовным делом. Что известно о смерти Старовойта и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».