В МИД РФ уличили главу ООН во лжи по поводу атак российских БПЛА

ООН и ее генсек Антониу Гутерриш в частности регулярно распространяют ложь Украины и Запада о том, что Россия якобы сама препятствует безопасной экслпуатации ЗАЭС запусками своих же беспилотников.

Такое заявление опубликовал МИД РФ.

«Генсек ООН и подчиненные регулярно тиражируют ложь Киева и Запада <...> Абсурдно считать, что у России могут быть причины мешать безопасной эксплуатации Запорожской АЭС», — говорится в публикации российского МИД, текст которой передает РИА Новости.

РФ настаивает, чтобы ООН отказались от ангажированного курса распространения западной пропаганды.

При проведении СВО Россия принимает исчерпывающие меры для соблюдения международного гуманитарного права, отметили во внешнеполитическом ведомстве. ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам на территории Украины с использованием высокоточного оружия.

Захарова раскритиковала генсека ООН

Ранее Гутерриш осудил крупнейшую за три года атаку ВС РФ с применением БПЛА и ракет на украинские военные объекты. По его словам, в результате атак якобы была нарушена подача электроэнергии к ЗАЭС.