В Госдуме отреагировали на угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России и Китая являются пустыми угрозами, так как у американского политика имеется склонность к позерству. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Реагировать на заявления Трампа нельзя по той причине, что Трамп является позером", — передает слова Водолацкого ТАСС.

Он добавил, что Трамп стремится к вниманию и не способен подчинить Москву и Пекин.

Раскрыт неожиданный смысл угрозы Трампа «разбомбить Москву»

CNN опубликовала аудиозапись, где Дональд Трамп угрожает "разбомбить Москву" и "Пекин". С такими словами он якобы обращался к президенту РФ Владимиру Путину и главе Китая Си Цзиньпину.