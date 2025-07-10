Раскрыто время возможной встречи Лаврова и Рубио

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США могут встретиться в Куала-Лумпуре 10 июля в 13 часов по московскому времени на полях АСЕАН, передает РИА Новости.

Такое время указано в расписании Госдепа. По местному времени это будет 18 часов.

Захарова рассказала о готовящейся встрече Лаврова и Рубио

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что встреча «прорабатывается». Первыми об этом рассказали представители Госдепа.