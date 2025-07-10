Последние недели внимание мирового сообщества было приковано к кризисной ситуации на Ближнем Востоке, и по мере развития событий ситуация в России внезапно отошла на второй план. По словам китайских журналистов, пока все обсуждали последствия очередного витка ирано-израильского конфликта – Кремль получил сразу две хорошие новости, и они заставят США и EC негодовать.

«За 72 часа Путин получил сразу две хорошие новости», – пишут авторы китайского издания Sohu.

В статье говорится, что российские войска добились значительного успеха несколько дней назад. В результате прицельного удара была ликвидирована батарея зенитно-ракетного комплекса Patriot, чья стоимость оценивается в сотни миллионов долларов и который является редким вооружением. Подчеркивается, что российские военные уничтожают эти комплексы быстрее, чем американская промышленность успевает их производить. Положение Киева осложняется решением Белого дома о временной приостановке поставок вооружений союзникам.

«Это важная победа для России», – отмечают китайские аналитики.

Контрудар по НАТО: Путин устроил Западу большие неприятности

Помимо этого, появилась информация о возможном участии Лаоса в поддержке России. Сообщается, что Москва планирует привлечь инженерные подразделения из этой страны для проведения операций по разминированию.

«Эта новость, должно быть, вызвала ликование у Путина. Дополнительная помощь поможет ослабить давление на Россию», – считают аналитики из КНР.

В Китае обратили внимание на растущее беспокойство среди союзников США. Глава МИД Польши, по сообщениям, пытается убедить Трампа немедленно возобновить поставки оружия. Китайские журналисты заключают, что паника на Западе свидетельствует о том, что баланс сил все больше смещается в пользу России, пишет АБН24.

Напомним, Эстония пригрозила заблокировать новый пакет санкций ЕС против России.