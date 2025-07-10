Захарова рассказала о готовящейся встрече Лаврова и Рубио

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которая может состояться 10 июля на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре, прорабатывается. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Подтверждаю: такая встреча прорабатывается», — заявила дипломат, не приведя других подробностей.

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Ранее о том, что Лавров и Рубио могут встретиться на полях саммита АСЕАН, сообщало агентство Reuters, ссылаясь на представителя Госдепа.