В Кремле раскрыли ближайшие планы Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с 10 по 11 июля посетит Малайзию для участия в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Представители МИД стран-участниц объединения поднимут вопрос о рисках, связанных с попытками Североатлантического альянса (НАТО) усилить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Совещания в Куала-Лумпур пройдут на уровне глав МИД в трех форматах: Россия — АСЕАН, Восточноазиатский саммит (ВАС) и Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ). Ожидается непростая дискуссия по основным болевым точкам сегодняшней геополитики», — уточнило ТАСС.

Лавров объяснил разговор Путина с Макроном

Как сообщало URA.RU, ранее, 26–27 июня, на полях саммита ЕАЭС в Минске президент России Владимир Путин заявил, что заявления западных стран о якобы существующей угрозе для НАТО со стороны России надуманны и используются для оправдания роста военных расходов. Он подчеркнул, что такая риторика противоречива и служит внутренним целям западных государств.