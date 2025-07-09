Посольство Пакистана: премьер Пакистана передал письмо на имя Путина

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф передал письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину, сообщили в пакистанском посольстве в России.

Об этом пишет ТАСС.

Письмо с пакистанской стороны передал специальный помощник премьер-министра Исламской Республики по иностранным делам Сайед Тарик Фатеми в ходе встречи с вице-премьером России Алексеем Оверчуком в Москве.

В июне Фатеми встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве и передал письменное послание от Шарифа для Путина.