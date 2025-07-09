Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД РФ

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должности заместителя министра иностранных дел России и специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки. Соответствующие указа были опубликованы в среду, 9 июля.

— Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в документе, доступном на официальном сайте опубликования правовых актов.