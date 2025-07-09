США с высокой долей вероятности не предпримут каких-либо значимых действий, не сделают то, что реально станет сюрпризом для России, предположила в беседе с «Газетой.Ru» член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

Накануне президент США Дональд Трамп на заседании кабинета в Белом доме заявил о желании устроить «маленький сюрприз» для Москвы.

«Американцы всегда отличаются размахом фраз: их обещания и угрозы стоит делить как минимум на два», — отметила Бутина.

По ее оценке, не следует делать долгосрочных выводов из слов Трампа, так как его мнение меняется «по пять раз на дню».

Трамп захотел устроить России "маленький сюрприз"

Парламентарий подчеркнула, что стратегия Москвы остается неизменной: Россия действует в своих интересах как независимое и суверенное государство.

Напомним, что в начале 2024 года Владимир Зеленский сообщил о подготовке Киевом нового наступления на южном и восточном направлениях. Он отметил, что следующая кампания окажется сюрпризом для Москвы.

Зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин обратил внимание на слова украинского лидера. Он подчеркнул, что Москва трезво оценивает противника и готовится к развитию любого сценария.