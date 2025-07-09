В Конгрессе США высказались о дальнейших шагах против России

В Сенате США могут объявить о продвижении двухпартийного законопроекта о новых санкциях против России уже на этой неделе. Об этом сообщил лидер республиканского большинства Джон Тун, передает Punchbowl News.

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«Мы хотим убедиться, что при продвижении законопроекта будем действовать согласованно с Белым домом и Палатой представителей… Надеюсь, у нас появится возможность довести дело до конца», — заявил сенатор.

Он добавил, что инициатива пользуется широкой двухпартийной поддержкой в Конгрессе. По мнению Туна, документ должен стать «сильным сигналом» и продемонстрировать лидерство США на международной арене.

Также издание сообщает, что Тун в последние дни активизировал переговоры с Белым домом и нижней палатой Конгресса, добиваясь единой позиции по санкционной инициативе.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что заинтересован законопроектом Конгресса США о новых санкциях против России.