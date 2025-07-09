Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортируют из России

Главу азербайджанской диаспоры в Московской области Эльшана Ибрагимова в настоящий момент депортируют из России. Об этом в среду, 9 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

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Сообщается, что он отправиться в Баку из аэропорта Шереметьево ближайшим рейсом.

До этого его уже лишили российского гражданство. В качестве причины указано нарушение правил пребывания в стране. Сам Ибрагимов пообещал дать комментарии после возвращения в Баку, говорится в публикации.

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