Россия осудила атаки хуситов против судов

Андрей Дуванов

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия осуждает атаки хуситов против судов в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия осудила атаки хуситов против судов
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Такое заявление Полянский сделал во время заседания ООН. По его словам, Россия не приемлет любые действия, которые могут стать угрозой для жизни экипажей, сохранности грузов и свободы международной навигации. Кроме того, Полянский также выразил соболезнования семьям погибших моряков.

«После нескольких месяцев относительного затишья мы, к сожалению, стали свидетелями возобновления атак на коммерческие суда в Красном море. Решительно осуждаем последние инциденты, повлекшие гибель людей. Выражаем соболезнования их семьям, а пострадавшим желаем скорейшего восстановления», — заявил он.

Ранее сухогруз Eternity C затонул в Красном море из-за атаки хуситов. В результате этой атаки пострадал моряк из России — ему ампутировали ногу.