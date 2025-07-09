Россия осудила атаки хуситов против судов

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия осуждает атаки хуситов против судов в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Полянский сделал во время заседания ООН. По его словам, Россия не приемлет любые действия, которые могут стать угрозой для жизни экипажей, сохранности грузов и свободы международной навигации. Кроме того, Полянский также выразил соболезнования семьям погибших моряков.

«После нескольких месяцев относительного затишья мы, к сожалению, стали свидетелями возобновления атак на коммерческие суда в Красном море. Решительно осуждаем последние инциденты, повлекшие гибель людей. Выражаем соболезнования их семьям, а пострадавшим желаем скорейшего восстановления», — заявил он.

Ранее сухогруз Eternity C затонул в Красном море из-за атаки хуситов. В результате этой атаки пострадал моряк из России — ему ампутировали ногу.