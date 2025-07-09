Косачев прокомментировал решение ЕСПЧ по MH17

Псевдорешение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего Россию ответственной за крушение рейса MH17, никогда и никем не будет исполнено, рассказал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

ЕСПЧ, решения которого Москва считает ничтожными и не признает, в среду, 9 июля, признал РФ ответственной за крушение рейса MH17 в Донбассе, несмотря на приводимые ранее доводы в пользу виновности ВСУ в гибели лайнера и людей на борту.

«Европейский суд по правам человека, юридически ничтожный для нас с 16 марта 2022 года, вынес очередное одиозное решение, которое, как и многие другие, никогда и никем не будет исполнено. Создание бутафорных исков против России — признаки юридической агрессии. Отвечать на это будем достойно», — заметил Косачев.

Сенатор заметил, что дело было коммуницировано ЕСПЧ в порядке статьи 33 Европейской конвенции (межгосударственные дела) по жалобам Украины и Нидерландов.

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Вместе с тем, уточнил политик, Россия не являлась стороной этого процесса. Соответственно, добавил он, это «было шитье белыми нитками, причем шили сами же судьи ЕСПЧ в сговоре» с украинцами, голландцами и прочими партнерами.

Позиция России была юридически выверенной с самого начала, констатировал законодатель.