Странное заявление генсека Североатлантического альянса Марка Рютте о России и Китае заставляет задуматься о наличии у него проблем с ментальным здоровьем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Накануне генсек НАТО предположил, что если НОАК начнет операцию против Тайваня, то Пекин сразу же «обратится за помощью» к Москве.

«Измышление генсека НАТО Рютте вызывает у нас крайнее недоумение, обоснованные возмущения и большие вопросы о здоровье Рютте — все ли у него нормально», — разъяснила Захарова.

Дипломат отметила, что есть основания беспокоиться о ментальном здоровье Марка Рютте.

Захарова обвинила НАТО в уничтожении свободы слова

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, объяснил слова Рютте о Китайской Народной Республике и России любовью к «галлюциногенным грибам».

Ранее Захарова раскритиковала украинских боевиков за атаку на пляж «Городской» в Курске, удары по инфекционному корпусу центральной районной больницы, зданию скорой помощи, административному зданию агропредприятия в Рыльске.