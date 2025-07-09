Некоторые чиновники смогут работать дольше 70 лет

Ограничение, связанное с достижением гражданским служащим возраста 70 лет, при продлении ему срока службы не будет распространяться на чиновников, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляет Правительство РФ. Предполагающий это закон 9 июля приняла Госдума.

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Также указанное ограничение не будет распространяться на гражданских служащих, замещающих должности категории «руководители» высшей группы должностей в Аппарате Совета Федерации, Аппарате Госдумы, которым соответствует классный чин действительного государственного советника РФ I класса.

Еще одно условие — назначать на эти должности и освобождать от них должен председатель соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации.