В Крыму прокомментировали планы Зеленского сменить послов в ряде стран

Первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал планы Владимира Зеленского сменить послов в ряде стран.

«Убирая послов в G20, власти Украины зачищают свою команду и освобождают место для новых любимцев. Никакой системной работы с послами у них в МИДе нет. У них возникают определённые проблемы и со странами «большой семёрки». Кого обвинять? Послов надо обвинять», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Как отметил Цеков, в 1990-е годы на Украине по карьерной лестнице активно продвигались депутаты, негативно настроенные в отношении России, и не исключено, что сейчас история повторится — на должность послов будут продвигать действующих парламентариев, отличившихся радикальной позицией.

Ранее Владимир Зеленский сообщил послу Украины в США Оксане Маркаровой о намерении снять её с должности.