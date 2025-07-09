Названа причина странного звука на брифинге Захаровой

В МИД России назвали причину странного звука, который можно было услышать во время брифинга официального представителя ведомства Марии Захаровой. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснили в МИД, похожий на гул звук возник из-за включения аварийных служб в связи с поломкой теплового оборудования. При этом в ведомстве не стали уточнять, была ли устранена эта проблема.

Отмечается, что странный звук не помешал Захаровой закончить брифинг и ответить на все вопросы журналистов.

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