Путин увеличил число сотрудников СК России

Штатная численность сотрудников Следственного комитета России с 1 января 2026 года увеличится на 132 человека.

Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Документ размещён на официальном портале опубликования правовых актов.

Согласно указу, штатная численность сотрудников ведомства с 1 января следующего года составит 23 149 человек.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о создании ресурса «Цифровой профиль иностранного гражданина».