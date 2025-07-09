Посол РФ указал на необходимость учитывать закупку Лондоном способных нести ЯО F-35

Москва должна принять во внимание покупку Соединенным Королевством американского самолета F-35, способного переносить ядерное вооружение.

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Об этом заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы обязаны учесть этот факт в наших планах по нейтрализации британской ядерной угрозы», — указал дипломат.

По мнению посла, такая покупка подчеркивает важность включения британских ядерных сил в диалог о международной безопасности.

Келин также акцентировал, что решение Лондона фактически возобновляет авиационный сегмент своего ядерного потенциала, упраздненный после завершения Холодной войны. Таким образом, Великобритания значительно увеличивает свою роль в сфере глобального ядерного баланса.

В начале июня стало известно, что правительство королевства планирует расширить свой ядерный арсенал и ведет переговоры о покупке у США истребителей F-35A, которые способны нести ядерные бомбы B61. Сейчас британское ядерное оружие размещено на четырех атомных подводных лодках типа Vanguard. Эти субмарины несут американские баллистические ракеты Trident II.