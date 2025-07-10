Раскрыта причина шума во время брифинга Захаровой

Фоновый шум, который появился во время брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой, возник из-за включения систем пожаротушения, сообщили ТАСС в управлении по эксплуатации зданий Министерства иностранных дел Российской Федерации.

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Там уточнили, что в здании первого корпуса МИД произошла авария, которая привела к подтоплению подвальных помещений. Шум продолжался около 20 минут.

Захарова призвала посольство ФРГ извиниться за публикацию карты с искаженным флагом СССР

В ходе этого брифинга Захарова высмеяла генсека НАТО Марка Рютте за желание порадовать «папочку-Трампа» призывами к странам альянса повысить расходы на оборону.