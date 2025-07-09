В здании МИД России произошла авария во время брифинга Захаровой

Авария произошла в здании первого корпуса Министерства иностранных дел России во время брифинга официального представителя ведомства Марии Захаровой, что привело к возникновению значительного фонового шума в эфире.

Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на источник в управлении по эксплуатации зданий МИД России.

В сообщении отмечается, что авария привела к подтоплению подвальных помещений корпуса. После этого в здании сработали системы пожаротушения.

Сама Захарова в ходе брифинга ответила на слова президента Финляндии Александра Стубба о способности России и её жителей переносить страдания и боль.