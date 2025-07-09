В МИД России прокомментировали отношения Москвы и Баку

Москва и Баку поддерживают контакты после задержания российских журналистов.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы поддерживаем контакты с азербайджанской стороной на этот счет, в том числе по линии правоохранительных органов. И убеждены, что все возникающие вопросы необходимо решать в партнерском ключе с задействованием имеющихся политико-дипломатических каналов», — отметила дипломат.

В России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном

Захарова добавила, что именно такой подход служит интересам народов России и Азербайджана.